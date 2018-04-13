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Доходы заммэра Хуснуллина в 2017 году составили более 6,5 млн рублей
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Доходы заммэра Хуснуллина в 2017 году составили более 6,5 млн рублей 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Годовой доход за 2017 год заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина составил более 6,5 миллионов рублей, соответствующая декларация о доходов членов правительства столицы опубликована на официальном сайте мэра города.
Заместитель мэра, курирующий градостроительную политику и строительство, владеет квартирой 186,7 квадратных метров, в его собственности также два земельных участка и два жилых дома.
Супруга Хуснуллина, согласно опубликованному документу, заработала 4,3 миллиона рублей. Она владеет земельным участком, также за ней числится автомобиль Mercedes-Benz V Class.
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