Доходы заммэра Хуснуллина в 2017 году составили более 6,5 млн рублей

Годовой доход за 2017 год заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина составил более 6,5 миллионов рублей, соответствующая декларация о доходов членов правительства столицы опубликована на официальном сайте мэра города.

Заместитель мэра, курирующий градостроительную политику и строительство, владеет квартирой 186,7 квадратных метров, в его собственности также два земельных участка и два жилых дома.

Супруга Хуснуллина, согласно опубликованному документу, заработала 4,3 миллиона рублей. Она владеет земельным участком, также за ней числится автомобиль Mercedes-Benz V Class.