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Совет директоров «Русгидро» одобрил выход из уставного капитала «НПФ электроэнергетики»
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Совет директоров «Русгидро» одобрил выход из уставного капитала «НПФ электроэнергетики» 

Rambler News Service 1 час назад
Совет директоров «Русгидро» одобрил прекращение участия компании в уставном капитале компании «НПФ электроэнергетики», говорится в сообщении «Русгидро».
Прекращаете участия будет осуществлено путем отчуждения 73 090 614 обыкновенных именных бездокументарных акций Фонда по цене 1,01 рубля каждая на общую сумму 73,8 млн рублей.
Заседание совета директоров по этому вопросу состоялось 10 апреля 2018 года в заочной форме, поясняет компания.
Указанный пакет составляет 0,6% от уставного капитала фонда.
«Владение миноритарным пакетом акций фонда не позволяет «Русгидро» оказывать влияние на его деятельность. Продажа акций предусмотрена реестром непрофильных активов», — говорится в сообщении.
Компания получила акции в результате реорганизации Фонда в 2014 году.
Отчуждение пакета акций будет происходить в рамках реализации права требовать выкупа фондом акций, предусмотренного статьей 75 закона «Об акционерных обществах» при реорганизации общества. Решение о присоединении компании «НПФ электроэнергетики» к «НПФ «Лукойл-Гарант» было принято внеочередным общим собранием акционеров фонда 2 марта 2018 года.
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