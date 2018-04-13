Совет директоров «Русгидро» одобрил выход из уставного капитала «НПФ электроэнергетики»

Прекращаете участия будет осуществлено путем отчуждения 73 090 614 обыкновенных именных бездокументарных акций Фонда по цене 1,01 рубля каждая на общую сумму 73,8 млн рублей.

Заседание совета директоров по этому вопросу состоялось 10 апреля 2018 года в заочной форме, поясняет компания.

Указанный пакет составляет 0,6% от уставного капитала фонда.

«Владение миноритарным пакетом акций фонда не позволяет «Русгидро» оказывать влияние на его деятельность. Продажа акций предусмотрена реестром непрофильных активов», — говорится в сообщении.

Компания получила акции в результате реорганизации Фонда в 2014 году.