Ещё
«Балтийский Лизинг» проанализировал закупки своих клиентов по программе льготного лизинга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Балтийский Лизинг» проанализировал закупки своих клиентов по программе льготного лизинга 

Банки.ру 36 минут назад
В рамках программы Министерства промышленности и торговли РФ по льготному лизингу чаще всего приобретается дорожно-строительная техника, а также различные прицепы для грузоперевозок. Это выяснила компания «Балтийский Лизинг», проанализировав сделки со своими клиентами.
По итогам второго полугодия 2017 года 57% общего числа продаж «Балтийского Лизинга» по этой программе пришлось на прицепы и полуприцепы, необходимые многим отраслям: от пищевой промышленности до сырьевого производства. На втором месте в списке лидеров — дорожно-строительная техника, ее доля в льготных договорах компании на 1 января 2018 года составила почти 13%. Оставшиеся 30% сделок, предусматривающие выплату субсидий от Минпромторга РФ, были заключены на поставку клиентам специализированного грузового транспорта и складской техники.
Количество заявок, поданных в компанию в I квартале 2018 года, составляет боле 53% от результата за весь период действия программы по субсидированию спецтехники в прошлом году. Распределение лидирующих сегментов по количеству договоров осталось прежним: первое место за прицепами, второе — за дорожно-строительной техникой.
«Такая активность в первом квартале года объясняется в первую очередь возросшим уровнем популяризации программы по субсидированию спецтехники среди заинтересованных предпринимателей. А по части продаж в сегменте ДСТ катализатором также служит приближение сезона ремонтных работ, которые по традиции начнутся на территории всей страны в конце весны», — комментирует руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами «Балтийского Лизинга» Андрей Волков.
Программа субсидирования позволяет клиенту получить скидку в размере до 10% на одну единицу техники. Размер субсидии зависит от вида имущества и ограничен планкой в 4,6 млн рублей, напоминают в компании.
Банки.ру: последние новости
«Ростех» перейдет на расчеты с банками через российский аналог системы SWIFT S&P повысило рейтинг Бинбанка до «В+» В России появился новый сомнительный банк с дистанционной формой обслуживания
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»689
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ279
Россия отказывается от SWIFT484
В Средиземное море вошел «Уинстон Черчилль»194
Вертолет с президентом Таджикистана «потерялся» в горах9
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение