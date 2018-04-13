«Балтийский Лизинг» проанализировал закупки своих клиентов по программе льготного лизинга

По итогам второго полугодия 2017 года 57% общего числа продаж «Балтийского Лизинга» по этой программе пришлось на прицепы и полуприцепы, необходимые многим отраслям: от пищевой промышленности до сырьевого производства. На втором месте в списке лидеров — дорожно-строительная техника, ее доля в льготных договорах компании на 1 января 2018 года составила почти 13%. Оставшиеся 30% сделок, предусматривающие выплату субсидий от Минпромторга РФ, были заключены на поставку клиентам специализированного грузового транспорта и складской техники.

Количество заявок, поданных в компанию в I квартале 2018 года, составляет боле 53% от результата за весь период действия программы по субсидированию спецтехники в прошлом году. Распределение лидирующих сегментов по количеству договоров осталось прежним: первое место за прицепами, второе — за дорожно-строительной техникой.

«Такая активность в первом квартале года объясняется в первую очередь возросшим уровнем популяризации программы по субсидированию спецтехники среди заинтересованных предпринимателей. А по части продаж в сегменте ДСТ катализатором также служит приближение сезона ремонтных работ, которые по традиции начнутся на территории всей страны в конце весны», — комментирует руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами «Балтийского Лизинга» Андрей Волков

Программа субсидирования позволяет клиенту получить скидку в размере до 10% на одну единицу техники. Размер субсидии зависит от вида имущества и ограничен планкой в 4,6 млн рублей, напоминают в компании.