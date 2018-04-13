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Россия заработала на сделке ОПЕК+ в I квартале $10,89 млрд
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Россия заработала на сделке ОПЕК+ в I квартале $10,89 млрд 

Rambler News Service 38 минут назад
Россия и Саудовская Аравии продолжают зарабатывать на соглашении о сокращении уровня нефтедобычи, получив по итогам января-марта 2018 года по $10,89 млрд, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА).
«На данный момент ясно, что страны, участвующие в сделке, продолжают зарабатывать больше, производя меньше. Саудовская Аравия и Россия получили самую большую награду в первом квартале 2018 года, заработав дополнительный доход в $121 млн в сутки», — отмечает МЭА.
При этом агентство указывает, что Венесуэла на протяжении первого квартала теряла $2 млн в сутки.
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