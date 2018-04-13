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«Газпром нефть» реализовала в 2017 году 2,7 млн тонн судового топлива
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«Газпром нефть» реализовала в 2017 году 2,7 млн тонн судового топлива 

Rambler News Service 45 минут назад
Компания «Газпромнефть Марин Бункер» (специализированная дочерняя компания «Газпром нефти») реализовала в 2017 году 2,7 млн судовых топлив, говорится в сообщении «Газпром нефти».
При этом доля розничных продаж в общем объеме реализации превысила 82%.
В настоящее время доля компании на бункерном рынке России составляет 16,6%.
Компания «Газпромнефть Марин Бункер» создана в 2007 году и ведет работу во всех ключевых морских и речных портах России (20 морских и 14 речных), а также в портах Констанца (Румыния), Таллинн (Эстония) и Рига (Латвия). Партнерами «Газпромнефть Марин Бункер» являются крупнейшие российские и иностранные судоходные компании. Собственный флот компании насчитывает 11 судов­бункеровщиков общей грузовместимостью 40,7 тыс. кубометров. Перевалочные комплексы «Газпромнефть Марин Бункер» расположены в Санкт-Петербурге и Новороссийске, суммарная емкость резервуарного парка составляет 38,4 тыс. кубометров.
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