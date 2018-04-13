Жорес Алферов стал самым богатым «звездным» депутатом в Госдуме

Стоит отметить, что в 2016 году академик заработал немного больше — 21,87 миллиона рублей.

Кроме Алферова в тройку лидеров «звездных» депутатов по уровню доходов за 2017 год вошли первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист РФ Иосиф Кобзон , который на протяжении 5 лет был самым богатым «звездным» депутатом: его доход составил 15,15 миллиона рублей (45,57 миллиона рублей в 2016 году), и вторая в мире женщина-космонавт Светлана Савицкая — 14,76 миллиона рублей (15,43 миллиона рублей в 2016 году).