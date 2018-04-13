«Полюс» выкупит конвертируемые бонды объемом на $50 млн

МОСКВА , 13 апр /ПРАЙМ/. Структура «Полюса», Polyus Finance Plc, завершила объявленный ранее сбор заявок на выкуп конвертируемых в глобальные депозитарные расписки (ГДР) бондов со сроком погашения в 2021 году и выкупит бонды номинальным объемом на 50 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Финальная цена выкупа составляет 86,7% от номинальной стоимости, таким образом, выкуп будет осуществлен на общую сумму в 43,35 миллиона долларов.

Компания в январе завершила размещение конвертируемых бондов со сроком погашения в 2021 году на 250 миллионов долларов. Ставка купона была установлена на уровне 1% годовых. Цена конвертации составила 50,0427 доллара с учетом 30%-ной премии к средневзвешенной цене бумаги «Полюса» (в 38,4944 доллара по состоянию на 19 января — в период сбора заявок).