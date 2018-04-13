В Киеве признали, что не в состоянии обслуживать внешний долг страны

"У нас очень большие внешние долги. Только в этом году для их обслуживания нам необходимо выплатить 130 млрд гривен (около 5 млрд долларов). Это неподъемная цифра", — сказал политик в эфире украинского телевидения.

По мнению Гройсмана, для сокращения суммы заимствований Киеву следует «быстрее возобновлять рост экономики». В то же время премьер отметил, что Украина по-прежнему заинтересована в возобновлении кредитование со стороны Международного валютного фонда (МВФ). Однако для этого стране необходимо выполнить два условия фонда.

"Условий остается два. Самое главное — создание антикоррупционного суда, а также — цена на газ. Мы согласовываем формулу цены и социальной защиты. Это мы должны сбалансировать и только после повышать цену на газ", — сообщил Гройсман, которого цитирует ТАСС

В начале апреля стало известно, что МВФ побуждает Украину к повышению тарифов на газ на 35 процентов. МВФ уже не первый год требует от Киева поднять тарифы на газ для населения, мотивируя это тем, что существующие различия в ценах являются источником коррупции. Это требование является одним из необходимых условий для получения Киевом следующего транша финансовой помощи МВФ. Программа на сумму в 17,5 миллиарда долларов была одобрена советом директоров фонда в 2015 году и рассчитана на четыре года.