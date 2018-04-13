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Минэнерго поддерживает предложение Госдумы о расширении периметра проектов по НДД
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Минэнерго поддерживает предложение Госдумы о расширении периметра проектов по НДД 

Rambler News Service 1 час назад
Минэнерго РФ поддерживает предложение комитета Госдумы по энергетике о расширении периметра проектов по применению НДД в нефтяной отрасли, сообщил RNS в кулуарах Красноярского экономического форума первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.
По его словам, в настоящее время Минэнерго ведёт соответствующие переговоры с Минфином РФ.
«Мы это поддерживаем. Ведём соответствующие переговоры с Минфином. Думаю, получится увеличить общие запасы по IV группе месторождений до 150 млн тонн, и количество месторождений тоже увеличится. Но надо смотреть на запасы каждого месторождения», — сказал Текслер.
Он добавил, что перечень поправок в законопроект пока окончательно не сформулирован.
«Пока перечень поправок в этой части окончательно не сформулирован, мы находимся в процессе переговоров с Минфином. Это один из блоков, которые, мы надеемся, мы уточним в числе поправок ко второму чтению», — пояснил первый замглавы Минэнерго.
Как ранее сообщало RNS, в конце ноября 2017 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли.
В список пилотных проектов по применению НДД в нефтяной отрасли вошли 35 участков, разрабатываемых «Роснефтью», «Лукойлом», «Газпром нефтью», «Сургутнефтегазом» и независимыми нефтяными компаниями. Совокупная добыча нефти в 2016 году по этим участкам составила 14,7 млн тонн, извлекаемые запасы нефти — около 900 млн тонн.
Предполагается, что в целом НДД будет распространяться на четыре группы месторождений: I группа — новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; II группа — месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; III группа — действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (квота не более 15 млн тонн в год по фактическим заявкам компаний), IV группа — новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год.
Комитет Госдумы по энергетике предложил расширить периметр проектов для четвёртой группы проектов по критерию «величина начальных извлекаемых запасов» с 50 до 150 млн тонн.
3 апреля 2018 года Госдума приняла законопроект в первом чтении. Минэнерго РФ рассчитывает, что законопроект будет принят в весеннюю сессию.
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