В Подмосковье сменился министр стройкомплекса 

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вновь разделил должности зампреда правительства, курирующего строительный блок, и министра стройкомплекса.
"Хочу проинформировать о кадровых изменениях в составе правительства области, они касаются сферы строительства. Министром строительного комплекса назначен Руслан Тагиев, который давно и добросовестно работает в правительстве Московской области", — заявил Воробьев на заседании регионального кабинета министров.
До назначения Тагиев возглавлял Главгосстройнадзор Подмосковья, а должности профильного зампреда правительства и министра стройкомплекса с ноября прошлого года совмещал Максим Фомин.
"Рассчитываю, что в таком составе вся команда стройблока будет оперативно решать вызовы, с которыми мы столкнулись. Это своевременная сдача объектов, бюджетная стройка, решение проблем обманутых дольщиков", — подчеркнул Андрей Воробьев.