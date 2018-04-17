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В Подмосковье сменился министр стройкомплекса
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В Подмосковье сменился министр стройкомплекса 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: MosDay.ru
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вновь разделил должности зампреда правительства, курирующего строительный блок, и министра стройкомплекса.
"Хочу проинформировать о кадровых изменениях в составе правительства области, они касаются сферы строительства. Министром строительного комплекса назначен Руслан Тагиев, который давно и добросовестно работает в правительстве Московской области", — заявил Воробьев на заседании регионального кабинета министров.
До назначения Тагиев возглавлял Главгосстройнадзор Подмосковья, а должности профильного зампреда правительства и министра стройкомплекса с ноября прошлого года совмещал Максим Фомин.
"Рассчитываю, что в таком составе вся команда стройблока будет оперативно решать вызовы, с которыми мы столкнулись. Это своевременная сдача объектов, бюджетная стройка, решение проблем обманутых дольщиков", — подчеркнул Андрей Воробьев.
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