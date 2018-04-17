В Подмосковье сменился министр стройкомплекса

До назначения Тагиев возглавлял Главгосстройнадзор Подмосковья, а должности профильного зампреда правительства и министра стройкомплекса с ноября прошлого года совмещал Максим Фомин

"Рассчитываю, что в таком составе вся команда стройблока будет оперативно решать вызовы, с которыми мы столкнулись. Это своевременная сдача объектов, бюджетная стройка, решение проблем обманутых дольщиков", — подчеркнул Андрей Воробьев.