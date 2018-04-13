В Волгограде у директора управляющей компании приставы арестовали водопровод

Волгограде у директора управляющей компании, задолжавшего 50 тысяч рублей, приставы арестовали водопровод, об этом РИА34 сообщили в пресс-службе регионального управления судебных приставов.

— В Краснооктябрьском районном отделе находится исполнительное производство о взыскании штрафа с директора управляющей компании на сумму более 50 тысяч рублей в пользу инспекции Госжилнадзора, — пояснили в ведомстве. — Злостный неплательщик всячески уклонялся от уплаты штрафа, а на прием к судебному приставу-исполнителю не являлся.

Чтобы взыскать с должника штраф, приставы арестовали водопроводную сеть. Если директор управляющей компании не оплатит долг в течение 10 дней, арестованное имущество будет передано на оценку и реализацию.