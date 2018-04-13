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Инвестиции финской Fortum в России за 10 лет превысили €4,5 млрд
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Инвестиции финской Fortum в России за 10 лет превысили €4,5 млрд 

Rambler News Service 34 минуты назад
Инвестиции финской энергетической компании Fortum в проекты в России за 10 лет превысили €4,5 млрд, говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам встречи главы министерства Александра Новака с главным исполнительным директором Fortum Пеккой Лундмарком и гендиректором российского подразделения компании Александром Чуваевым.
«Глава Минэнерго отметил, что объем инвестиций компании в российскую энергетику за это время превысил €4,5 млрд», — говорится в сообщении.
Стороны обсудили итоги десятилетней работы компании в России. За десять лет компания ввела более 2,8 ГВт новых генерирующих мощностей, с нуля построила две мощные электростанции — Няганскую ГРЭС и Челябинскую ТЭЦ-4, ввела в эксплуатацию первый российский ветропарк в Ульяновской области.
«Мы рассчитываем, что взаимовыгодное сотрудничество продолжится», — подытожил Новак.
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