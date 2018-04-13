RAEX: страховой рынок вырос в 2017 году на 8,3%, без учета страхования жизни — сократился на 1,8%

По итогам 2017 года рынок non-life-страхования (страхования, не относящегося к страхованию жизни. — Прим. Банки.ру ) сократился на 1,8%. В абсолютном выражении страховой рынок (non-life плюс life) прибавил 98 млрд рублей, при этом почти 116 млрд рублей данного прироста было обеспечено сегментом страхования жизни. Таким образом, non-life-страхование потеряло более 17 млрд рублей премии, говорится в подготовленном рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА») обзоре «Итоги 2017 года на страховом рынке: хуже ожиданий».

По итогам 2017 года темпы прироста страхового рынка (non-life плюс life) составили 8,3% по сравнению с 2016-м, совокупный его объем достиг 1,279 трлн рублей.

Уменьшение объема премий произошло в трех из пяти крупнейших non-life-сегментов, выяснили аналитики. Наибольшее сокращение объема взносов в 2017 году наблюдалось в ОСАГО и автокаско (минус 5,2%, или 12,3 млрд рублей в абсолютном выражении, и минус 4,8%, или 8,2 млрд, соответственно) из-за снижения стоимости полисов с франшизой и усеченными программами, а также в сегменте страхования прочего имущества юридических лиц (минус 10,7%, или 11,5 млрд рублей) из-за коррекции после бурного роста в 2016-м. Кроме того, отмечается значительное сокращение премий по сельскохозяйственному страхованию (минус 60,1%, или 5,9 млрд рублей) в результате уменьшения объемов господдержки.

Наиболее заметную позитивную динамику среди non-life-сегментов показали страхование от несчастных случаев и болезней (плюс 12,3%, или 13,3 млрд рублей в абсолютном выражении), страхование прочего имущества граждан (плюс 11,6%, или 6 млрд) и страхование финансовых рисков (плюс 25%, или 5,3 млрд рублей) вследствие оживления на рынке потребительского кредитования и активизации туристического потока, а также продвижения банками коробочных продуктов.

Продуктовый виджет

Единственным драйвером всего страхового рынка остается страхование жизни, а именно его отдельный сегмент — инвестиционное страхование жизни, констатирует RAEX. Это привело к перестановкам среди лидеров страхового рынка. Так, по итогам 2017 года компания по страхованию жизни (« Сбербанк Страхование жизни») заняла вторую строчку, поднявшись с пятого места в 2016-м. В топ-10 теперь вошли три страховщика жизни против двух годом ранее. И хотя число компаний по страхованию жизни в двадцатке крупнейших страховых игроков по взносам за 2017-й выросло незначительно (восемь вместо семи за 2016-й), в списке топ-20 рынка оказались только те из них, кто активно продвигал ИСЖ в закончившемся году. Перестановок в топ-пятерке по взносам по страхованию жизни в 2017 году по сравнению с 2016-м не наблюдается в связи с тем, что все лидеры сегмента демонстрируют стабильно высокие темпы прироста премий.

По прогнозу RAEX, страховой рынок в 2018 году с учетом страхования жизни (non-life плюс life) вырастет на 10—11%, его объем преодолеет отметку 1,4 трлн рублей. Сегмент страхования жизни покажет наибольшие темпы прироста взносов, около 30%, достигнув 430 млрд рублей. Высокие темпы прироста взносов по страхованию жизни будут поддержаны интенсивными продажами инвестиционного страхования жизни кредитными организациями. Снижение ставок по депозитам будет дополнительно способствовать распространению ИСЖ. В то же время не исключены изменения в регулировании этого сегмента, что может существенно изменить его динамику. Накопительное страхование жизни и кредитное страхование жизни будут расти сравнительно более низкими темпами (плюс 15% и 8—10% соответственно).

Без учета рынка страхования жизни в 2018 году рынок non-life ввиду отсутствия иных драйверов покажет рост не более чем на 3—4%, до уровня 980 млрд рублей, прогнозируют эксперты. В страховании автокаско продолжится сокращение премий (минус 2—4%) в результате снижения средней стоимости полиса за счет франшиз и тарифных опций, а также отсутствия роста реальных доходов населения. Из-за отсутствия повышения тарифов в ОСАГО будет наблюдаться стагнация. Падение ставок по кредитам и оживление туристического потока окажут поддержку страхованию от несчастных случаев и болезней (темпы прироста премий составят 7—8%). Добровольное медицинское страхование в 2018-м вырастет на 10—12% за счет развития коробочных продуктов, распространения программ страхования от критических заболеваний, а также ежегодной инфляции стоимости услуг лечебных учреждений; страхование прочего имущества граждан покажет 12—14% прироста благодаря коробочным продуктам и программам страхования жилья. По страхованию прочего имущества юридических лиц ожидается восстановление рынка (плюс 10—12%) после падения в 2017 году.