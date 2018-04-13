Биржи США в основном снижаются на слабой статистике и отчетности банков

Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются на фоне разочаровавших инвесторов статданных и неоднозначных показателей финотчентости крупнейших американских банков, следует из данных торгов.

По состоянию на 19.02 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,18%, до 24438,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,16%, до 7129,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — рос на 0,03%, до 2665,88 пункта.

Участники рынка отыгрывают данные Мичиганского университета по потребительским настроениям в США. Индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, в апреле, по предварительной оценке, опустился до 97,8 пункта со 101,4 пункта в марте. Аналитики при этом ожидали снижения индикатора только до 100,6 пункта.

В пятницу свои финрезультаты обнародовали несколько крупнейших американских банков. Так, прибыль инвестбанка JP Morgan Chase по итогам первого квартала 2018 года выросла на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8,7 миллиарда долларов. Прибыль на одну акцию составила 2,37 доллара против 1,65 доллара годом ранее. При этом инвесторов смутило уменьшение показателя выручки от инвестиционной деятельности банка на 7% в годовом выражении — до 1,6 миллиарда долларов. Бумаги JP Morgan дешевеют на торгах пятницы на 2,6%.

Кроме того, чистая прибыль банковской группы Wells Fargo & Co за первый квартал увеличилась на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 5,94 миллиарда долларов. Однако банк также сообщил, что показатели за первый квартал, скорее всего, будут пересмотрены в худшую сторону из-за вероятного штрафа Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB) США за нарушения в автостраховании и ипотеке. Акции Wells Fargo снижаются в стоимости на 2,86%.