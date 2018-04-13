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Минэкономразвития поможет региональным компаниям выйти на рынок закупок госпредприятий
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Минэкономразвития поможет региональным компаниям выйти на рынок закупок госпредприятий 

ТАСС 47 минут назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ поможет региональным компаниям, демонстрирующим высокие темпы роста, найти каналы коммуникации с госпредприятиями для выхода на рынок закупок, которые они размещают. Поддержка будет оказываться в рамках проекта «Региональные чемпионы», сообщил в пятницу на Красноярском экономическом форуме директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Артем Шадрин.
"Мы запустили полтора года назад программу «Национальные чемпионы», в рамках которой поддерживаем быстрорастущие компании, лидирующие в федеральном масштабе с объемом выручки от 400 млн до 20 млрд рублей. К настоящему времени мы отобрали 62 такие компании, и сейчас запускаем программу «Региональные чемпионы» (…) Мы планируем обеспечить коммуникацию «региональных чемпионов» с институтами развития по поддержке выхода на внешние рынки, прежде всего, с Российским экспортным центром, с нашими торгпредствами. Второе: мы планируем помочь в коммуникациях с крупными госкомпаниями с точки зрения выхода на рынок их закупок", — отметил Шадрин в ходе круглого стола «Инновационные кластеры как драйверы развития территорий».
Еще один инструмент поддержки Минэкономразвития, на который смогут рассчитывать «региональные чемпионы» — это консалтинг. «Мы планируем им помочь с точки зрения консалтинга: как преодолеть проблемы роста, какие могут быть типовые управленческие решения, чтобы правильно сформулировать стратегию, избежать рисков, но обеспечить реализацию максимально амбициозной стратегии развития», — добавил Шадрин.
По его словам, «региональными чемпионами» могут стать компании, демонстрирующие высокие темпы роста (15-30%) с выручкой 50-70 млн рублей. «Это не совсем стартапы, не какие-то проекты бизнес-идеи, а реально работающие предприятия, которые интересно поддерживать как дееспособных участников рынка», — пояснил Шадрин.
Ранее директор по развитию инновационной инфраструктуры Российской венчурной компании (РВК) Михаил Антонов сообщил ТАСС, что около 400-500 российских компаний могут стать «региональными чемпионами» по проекту Минэкономразвития РФ и РВК. Минэкономразвития России вместе с РВК запустило в 2016 году приоритетный проект поддержки частных высокотехнологических компаний-лидеров «Национальные чемпионы». В проект отбираются компании с высоким экспортным потенциалом и темпом роста выручки, имеющие статус участника рейтинга «ТехУспех».
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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