В Кремле отчитались о доходах и расходах за 2017 год 

На сайте Кремля опубликованы декларации о доходах, расходах и имуществе сотрудников администрации президента.
Руководитель администрации главы государства Антон Вайно за 2017 год заработал 255,8 млн В его декларации есть два новых объекта недвижимости в собственности — земельные участки площадью 5748 и 6058 кв.м. (в России). Приобретены они за счет продажи дома и земельного участка.
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев задекларировал 33,6 млн рублей. Первый замглавы администрации президента Алексей Громов — 9,3 млн рублей. Первый заместитель руководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко — 33,3 млн Доход пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова составил 14,3 млн рублей. Замглавы администрации главы государства Магомедсалам Магомедов заработал 7,6 млн, а его коллега Владимир Островенко — 8,2 млн рублей.
Помощник президента Николай Цуканов получил за прошлый год 41,2 млн рублей, Андрей Белоусов — 7,6 млн, Владимир Кожин — 9,5 млн, Игорь Левитин — 26, 5 млн рублей, Владислав Сурков — 8,6 млн, Юрий Ушаков — 8,7 млн, Андрей Фурсенко -10 млн, Евгений Школов — 6,9 млн, Игорь Щеголев — 7,1 млн, Лариса Брычева — 8,6 млн, Константин Чуйченко — 12,2 млн рублей.
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заработала 5,7 млн рублей.
Недвижимости за рубежом у сотрудников кремлевской администрации в собственности нет. У спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной Дмитрия Ливанова есть дом в Испании и место для стоянки водного транспорта, но не в собственности, а в пользовании. Доход Ливанова -15,5 млн рублей.
Спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов за 2017 год задекларировал 10,6 млн рублей.