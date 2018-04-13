Супруга Пескова Навка стала лидером по доходам за 2017 год среди жен высших чиновников

По данным деклараций о доходах, опубликованных на официальных сайтах президента РФ и кабинета министров, заработок Навки в 2017 году составил 200 млн 385 тыс. 746 рублей. Это примерно на 80 млн больше, чем в 2016 году, и в 14 раз больше дохода Пескова.

Условное второе место, как и в 2016 году, удерживает Ольга Шувалова, которая серьезно увеличила заработок в 2017 году. В 2016 году она декларировала доход в 61 млн рублей, в нынешних документах фигурирует сумма 89 млн 145 тыс. 433 рубля.

"Третье место" перешло от супруги вице-премьера Аркадия Дворковича Зумруд Рустамовой к спутнице жизни Михаила Меня. Бизнесвумен Елена Налимова в 2017 году заработала 73 млн 201 тыс. 167 рублей, что примерно на 20 млн больше, чем в 2016 году. Напротив, доходы Рустамовой сократились примерно на восемь миллионов рублей: с 60,5 млн рублей в 2016 году до 52 млн 368 тыс.178 рублей в 2017.

Доход менее 100 тыс. рублей