Супруга Пескова Навка стала лидером по доходам за 2017 год среди жен высших чиновников 

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка Татьяна Навка второй год подряд удерживает лидерство по размером доходов среди жен высших чиновников Кремля и правительства. Больше, чем на 100 млн от нее «отстали» жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга и супруга министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня Елена.
По данным деклараций о доходах, опубликованных на официальных сайтах президента РФ и кабинета министров, заработок Навки в 2017 году составил 200 млн 385 тыс. 746 рублей. Это примерно на 80 млн больше, чем в 2016 году, и в 14 раз больше дохода Пескова.
Условное второе место, как и в 2016 году, удерживает Ольга Шувалова, которая серьезно увеличила заработок в 2017 году. В 2016 году она декларировала доход в 61 млн рублей, в нынешних документах фигурирует сумма 89 млн 145 тыс. 433 рубля.
"Третье место" перешло от супруги вице-премьера Аркадия Дворковича Зумруд Рустамовой к спутнице жизни Михаила Меня. Бизнесвумен Елена Налимова в 2017 году заработала 73 млн 201 тыс. 167 рублей, что примерно на 20 млн больше, чем в 2016 году. Напротив, доходы Рустамовой сократились примерно на восемь миллионов рублей: с 60,5 млн рублей в 2016 году до 52 млн 368 тыс.178 рублей в 2017.
Среди спутниц жизни высших кремлевских и правительственных чиновников 13 имели в 2017 году доходы более миллиона рублей в месяц. Это, в частности, супруга вице-премьера Дмитрий Козака (23,8 млн рублей), вице— премьера Сергея Приходько (23,2 млн рублей), министра культуры Владимира Мединского (36,3 млн рублей), министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова (62,9 млн рублей), министра сельского хозяйства Александра Ткачева (38,2 млн рублей), министра труда и социальной защиты Максима Топилина (17,1 млн рублей), помощника президента РФ по вопросам местного самоуправления Николая Цуканова (17,7 млн рублей), жена Александра Смирнова — начальника управления в администрации президента РФ (14,4 млн рублей), супруга спецпредставителя президента РФ по развитию торгово— экономических отношений с Украиной Дмитрия Ливанова (23,5 млн рублей), жена старшего референта президента РФ Ярослава Шабанова (33,8 млн рублей).
Доход менее 100 тыс. рублей
При этом десять дам задекларировали годовой доход в размере менее 100 тысяч рублей. Так, как и в предыдущие годы, нулевой доход заявила супруга премьер-министра Дмитрия Медведева Светлана, не имели заработка жена заместителя руководителя администрации президента РФ Магамедсалама Магомедова, спутница жизни министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и супруга помощника секретаря Совбеза РФ Алексея Павлова. Доход супруги первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко составил 25 тыс. 44 рубля, жены помощника главы государства Игоря Щеголева — 93,4 тыс. рублей, полпреда президента в Северо-Кавказском округе Олега Белавенцева — 66 тыс. рублей, начальника управления в администрации президента Михаила Михайловского — 59,5 тыс. рублей, начальника управления в администрации президента РФ Андрея Чоботова — 89,6 тыс. рублей, советника президента Антона Кобякова — 62,3 тыс. рублей.