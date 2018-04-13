Силуанов в 2017 году заработал 25 млн рублей, Орешкин — 20,9 млн

Министр финансов РФ Антон Силуанов в 2017 году заработал 25,09 млн рублей, следует из материалов на сайте Кабмина. Годом ранее доход министра составлял 95,44 млн рублей.

В собственности у Силуанова — три земельных участка (площадью 9 тыс. кв. м, 10 тыс. кв. м и 22,96 тыс. кв. м), жилой дом (152 кв. м), квартира (253,8 кв. м), четыре гаража (14,9, 15,4, 16,1 и 16,6 кв. м) и два нежилых здания (64,9 и 111,9 кв. м). Кроме того, ему принадлежат автомобили ГАЗ 69, ВАЗ 21011 и BMW X6 XDrive, а также два мотоцикла — Harley-Davidson FLSTC 103 АNV и BMW К 1600GTL.

Доход главы Минэкономразвития Максима Орешкина по итогам 2017 года составил 20,9 млн рублей. В 2016-м он задекларировал доход в размере 16,54 млн рублей.

Министру принадлежит 3/8 доли квартиры площадью 58,7 кв. метров, 1/2 доли в земельном участке площадью 1492 кв. м, а также 1/2 доли в жилом доме площадью 26,7 кв. м. Супруга Орешкина в прошлом году заработала 233,39 тыс. рублей, она владеет квартирой площадью 92,6 кв. м и автомобилем Land Rover Range Rover Evoque.