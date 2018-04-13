Красавица Навка заработала в разы больше мужа

Выяснилось, что хрупкая фигуристка Татьяна получает в 14 раз больше высокопоставленного супруга. За 2017 год спортсменка заработала более 200 миллионов рублей.

Татьяна обладает несколькими квартирами, одна из которых находится в США , двумя земельными участками и двумя жилыми домами. Также супруга Пескова задекларировала пять транспортных средств: два Мерседеса, Лексус и мотовездеход Ямаха.

Примечательно, что доход Дмитрия Пескова за год составил всего 14 342 661 рубль. В движимом имуществе пресс-секретаря числятся Мерседес и снегоболотоход. У него есть две квартиры и несколько жилищных участков в гдето на территории нашей родины.

Добавим, что в прошлом году Навка представила свой авторский мюзикл на льду «Руслан и Людмила». В шоу участвуют олимпийские чемпионы и действующие финалисты международных соревнований.

В роли Руслана — выступает пятикратный чемпион США и двукратный победитель Чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев , в роли Людмилы — постановщик шоу, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

На подготовку представления ушло больше года. В общей сложности было задействовано свыше 1500 специалистов, среди которых эксперты в области сценографии, сценической инженерии, хореографии, графического дизайна. Всего было создано более восьми тонн декораций.