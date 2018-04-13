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Российская компания IBS переносит IPO из-за возросшей волатильности на рынке
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Российская компания IBS переносит IPO из-за возросшей волатильности на рынке 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российский поставщик IT-сервисов IBS переносит IPO из-за возросшей волатильности на рынке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"Мы получили очень позитивный отклик от инвесторов о нашем бизнесе и сохраняем намерение провести IPO. При этом возросшая волатильность на рынках в настоящее время создает не самые лучшие условия для размещения. Мы уверены в фундаментальной привлекательности бизнеса IBS и возобновим работу над IPO, когда ситуация будет более благоприятной", — сказали в пресс-службе.
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