Российская компания IBS переносит IPO из-за возросшей волатильности на рынке

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Российский поставщик IT-сервисов IBS переносит IPO из-за возросшей волатильности на рынке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы получили очень позитивный отклик от инвесторов о нашем бизнесе и сохраняем намерение провести IPO. При этом возросшая волатильность на рынках в настоящее время создает не самые лучшие условия для размещения. Мы уверены в фундаментальной привлекательности бизнеса IBS и возобновим работу над IPO, когда ситуация будет более благоприятной", — сказали в пресс-службе.