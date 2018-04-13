Строительство Восточного выезда из Уфы одобрили в правительстве 

Глава Башкирии Рустэм Хамитов в Красноярске выступил с проектом строительства Восточного выезда из Уфы. Масштабную стройку начнут в ближайшее время.
— Проект поддержан на федеральном уровне, и после получения финансирования можно приступить к началу его реализации, — сообщил Рустэм Хамитов на заседании в рамках Красноярского экономического форума.
Из бюджета должны поступить субсидии в размере 550 миллионов рублей, часть денег покроет кредит РФ от Нового банка развития БРИКС. Общая стоимость строительства превышает 35 миллиардов рублей, из которых 5 миллиардов будет выделено из бюджета республики.
Дорога будет платной. По проекту построят тоннель от проспекта Салавата Юлаева на набережную реки Уфы под улице Менделеева. Предполагается и строительство моста через реку Уфимку. Дорога соединит трассы М-5 и М-7.