Bloomberg: Aramco — самая прибыльная в мире компания

Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Чистая прибыль государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. за первые шесть месяцев 2017 года составила $33,8 млрд Таким образом, Saudi Aramco — самая прибыльная в мире компания, легко опережающая таких американских гигантов как Apple Inc., JPMorgan Chase & Co. и Exxon Mobil Corp., пишет Bloomberg.

Фото: EPA/ALI HAIDER

В течение четырех десятилетий финансовые показатели Saudi Aramco были одной из самых больших загадок в мировом бизнесе. Данные, опубликованные Bloomberg News, дают наибольшие на сегодняшний день возможности для оценки стоимости компании, которая готовится провести IPO. Кроме того, поскольку Aramco обеспечивает основную часть доходов Саудовской Аравии, финансовые результаты нефтяного гиганта дают инвесторам понимание финансового состояния королевства. Впрочем, в компании заявили агентству: «Это неточно, Saudi Aramco не комментирует спекуляции относительно ее финансовых показателей и фискального режима». Как отмечает агентство, компания почти полностью свободна от долгов и имеет себестоимость производства ниже отраслевого стандарта. Финансовые показатели, подготовленные в соответствии со стандартом МСФО, отражают чувствительность компании к ценам на нефть. Чистая прибыль Aramco составляла $7,2 млрд в первой половине 2016 года, когда нефть торговалась в среднем по $41 за баррель. В этом году прибыль, вероятно, будет значительно больше, чем в прошлом, благодаря повышению цен на нефть. Расчеты Bloomberg на основе имеющихся данных показывают, что скорректированный денежный поток от операционной деятельности Aramco составил $52,1 млрд в первом полугодии прошлого года, когда цена нефти Brent составляла в среднем $53 за баррель. Для сравнения: денежный поток от операционной деятельности Shell за тот же период составил около $21 млрд

