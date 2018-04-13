Стали известные строки строительства станций шестой линии метро

Участок строящейся Красносельско-Калининской линии петербургского метро от станции «Казаковская» до «Путиловской» будет завершен до 30 июня 2022 года, передает Piter.tv. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко в ответе на запрос депутата городского ЗакСа Алексея Цивилева

Поводом для направления запроса на имя губернатора стало недавно вышедшее постановление о перераспределении средств на строительство метро. В частности, было решено урезать финансирование «коричневой» ветки на 4,1 миллиарда рублей и перевести эти деньги на строительство Фрунзенского радиуса.

По словам градоначальника, перераспределение средств на строительство новых станций подземки не повлияет на объем строительно-монтажных работ и финансирование конкретных объектов. Также Полтавченко добавил, что 4,1 миллиарда рублей, выделенных ранее на Красносельско-Калининскую линию, были только резервом, предусмотренным формировании проекта Адресной инвестиционной программы на ближайшие годы.

Напомним, всего на строительство «коричневой» ветки выделялось 7,05 миллиарда рублей. Теперь эта сумма снижена до 2,95 миллиардов рублей.