Растущие нефтяные доходы усугубляют экономические проблемы России

Дорогая нефть необходима Саудовской Аравии для модернизации. Дональд Трамп при помощи высоких цен на энергоносители стремится сделать Америку снова великой. В России , наоборот, растущие доходы от продажи нефти только усугубляют экономические проблемы внутри страны.

Саудитам нужна дорогая нефть для модернизации

Потери от низких цен на нефть заставили страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и ряд стран, не входящих в организацию, включая Россию, сесть за стол переговоров. В результате, было достигнуто соглашение о сокращении добычи на 1,8 млн барр. /сут. от октябрьского уровня 2016 года, что должно привести к снижению избыточных запасов нефти в мире — прежде всего в развитых странах Запада. Соглашение, получившее название ОПЕК+, стало неожиданностью для западных экспертов, которые полагали, что конкуренты на нефтяном рынке никогда не смогут договориться.

Запасы в мире начали сокращаться, а нефть дорожать, несмотря на быстрый рост добычи в США . Надежды на провал соглашения ОПЕК+ не оправдались. По словам генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, сейчас запасы нефти в мире превышают среднее значение за последние пять лет всего на 42 млн барр. (5,75 млн т). В ОПЕК уверены, что рынок баланс на рынке будет достигнут во второй половине 2018 года.

Несмотря на ограничение производства, все страны ОПЕК+ почувствовали выгоды от повышения цен на нефть. Кроме того, возникло ощущение, что для изменения ситуации на рынке энергоносителей достаточно договориться двум ключевым странам — Саудовской Аравии и России.

Первоначально Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК определили для себя приемлемый уровень стоимости нефти в $60/барр. Однако сейчас Эр-Рияд считает, что нефть должна стоить не менее $80/барр. В условиях обострения военно-политической обстановки на Ближнем Востоке этот уровень сейчас не кажется недостижимым.

Эксперты Bloomberg уверены, что стремление повысить цены на нефть до 80/барр. связано с проведением IPO (первичного размещения акций) Saudi Aramco — крупнейшей нефтяной компании в мире. Изначально IPO планировалось в 2018 году, но теперь оно переносится на следующий год в связи с нежеланием дешево продавать даже 5% Saudi Aramco — единственного источника благосостояния семьи саудитов.

Наследник саудовского престола принц Мохаммед бин Салман в интервью журналу Time выразил уверенность в росте цен на нефть в этом и следующем году, что позволит провести IPO и продать 5% долю Saudi Aramco по высокой цене. Саудовская королевская семья все больше склоняется к проведению IPO в следующем году, когда нефтяные котировки превысят $80/барр. Полученные средства принц Салман намерен использовать для широко разрекламированной модернизации страны.

Америка снова станет великой благодаря нефти

Цена на Brent, эталонный сорт для Европы и всего Западного полушария, 11 апреля в моменте превышала $73/барр. — самого высокого уровня с декабря 2014 года. Несмотря на увеличение запасов в американских хранилищах и рост добычи в США, нефть дорожала из-за обострения военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп объявил о возможности ракетного удара по Сирии , где расположены российские военные базы и воинские контингенты.

"Россия обещает сбивать все ракеты в Сирии. Готовься, Россия, потому, что они будут хорошими, новыми и «умными», — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter. При этом, американский президент выразил негодование по поводу сотрудничества Москвы с режимом Башара Ассада

Обострение геополитической ситуации выгодно американским компаниям, которым необходимы высокие цены на нефть, чтобы избежать убытка при разработке сланцевых месторождений. Добыча сланцевой нефти до недавнего времени не приносила прибыли. Для большинства компаний рентабельная добыча сланцевой нефти возможна только при цене на WTI — американский эталонный сорт — свыше $45/барр. Все громкие заявления о точке безубыточности в $25/барр. оказались не более, чем маркетинговым ходом с целью привлечения финансирования.

Для сланцевых компаний ситуация изменилась к лучшему в конце прошлого года, когда Трамп значительно понизил налоги для американских компаний. Однако повышение ключевой ставки ФРС и подорожание кредитов сильно ударит по доходам нефтяников и сведет на нет положительный эффект от снижения налогов.

Кроме того, США наращивают объемы экспорта углеводородов, но остаются нетто-импортером нефти. С 2014 года поставки американской нефти за рубеж начали быстро расти и в прошлом году достигли рекордного уровня — 1,12 млн барр. /сут. (свыше 55 млн т/г).

Экспорт нефти позволяет американцам влиять на мировой рынок энергоносителей. Кроме того, США поставляют за рубеж в основном легкую нефть, а закупают тяжелую — в основном в Канаде Венесуэле . Разница между легкими и тяжелыми сортами нефти велика, поэтому такая торговля приносит американцам значительную прибыль.

Кроме того, в прошлом году Китай стал вторым крупнейшим покупателем нефти из США. Объем поставок достиг 9,7 млн барр. /сут. — в десять раз больше, чем в 2016 году. Ожидается, что в этом году Китай опередит Канаду, которая пока остается крупнейшим импортером американской нефти. Администрация Трампа намерена увеличивать поставки энергоносителей в Китай для сокращения дефицита в торговле с этой страной, который в прошлом году составил $375 млрд Достичь поставленной цели невозможно, если цены на необходимые Китаю углеводороды останутся на низком уровне. Подорожание нефти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке как нельзя лучше соответствует интересам США на энергетическом рынке.

Не в коня корм

По данным Международного энергетического агентства, благодаря подорожанию нефти в первом квартале 2018 года участники соглашения ОПЕК+ получили дополнительные доходы. Россия и Саудовская Аравия получали ежедневно на $121 млн больше, чем в январе-марте 2017 года. Однако в отличие от Саудовской Аравии и США высокая цена на нефть не способствует улучшению экономической ситуации в России. Тому подтверждение — обвал курса рубля на Московской бирже под предлогом введения новых санкций со стороны Вашингтона. Сложилась парадоксальная ситуация: рубль обвалился на фоне быстро дорожающей нефти.

Из-за угрозы нанесения ракетного удара США по Сирии нефть начала быстро дорожать, но российский рубль подешевел по отношению к американскому доллару более чем на 10%. Представители Московской биржи заверяют, что санкции против российских компаний и олигархов привели к распродаже российских активов «инвесторами» и повышенному спросу на валюту, поскольку полученные от продажи акций рубли меняются на доллары и выводятся из страны.

Однако основная причина обвала рубля — бездействие правительства и ЦБ , которые не предприняли никаких мер, ограничившись вербальными интервенциями. Все было отдано на откуп «рыночных сил» — спекулятивно настроенных участников рынка — которые не упустили подходящий случай «заработать» на обвале рубля. Более того, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что возглавляемое им ведомство не немерено менять платы по покупке валюты на бирже. Для покупки валюты используются дополнительные доходы, образовавшиеся за счет превышения фактической цены на нефть над прогнозируемым базовым уровнем.

Чем больше нефтяные доходы от продажи российской нефти, тем больше Минфин тратит на покупку валюты, что ведет к снижению курса рубля. Возможно это благоприятно для экспортеров, но губительно для отечественной экономики, ориентированной на внутренний рынок.

Ничего личного, только бизнес

Курс национальной валюты формируется во время торгов на Московской бирже. Объемы торгов невелики, поэтому для обрушения рубля требуется небольшое количество средств, а также информация о предстоящих покупках валюты.

Московская биржа является акционерным обществом, наблюдательный совет которого возглавляет Алексей Кудрин — бывший начальник Силуанова. Основная задача любого акционерного общества приносить прибыль акционерам. Нестабильность национальной валюты — лучший способ извлечения прибыли. Негативные последствия от резких колебаний курса — дестабилизация внутреннего рынка, ускорение инфляции, снижение реальных доходов населения — в расчет не принимаются.

В прошлом году чистая прибыль Московской биржи снизилась на 19,5% — до 20,26 млрд руб. Снижение прибыли произошло впервые за последние пять лет. По-видимому, пришло время поправить финансовое положение за счет обвала рубля. Тем более, это можно обосновать санкциями по отношению к компаниям доморощенных олигархов, которые теперь просят финансовой поддержки от государства.