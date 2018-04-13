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Samsung случайно сделал из сотрудников мультимиллионеров
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Samsung случайно сделал из сотрудников мультимиллионеров 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Брокерская компания южнокорейской корпорации Samsung случайно раздала сотрудникам акции на 105 миллиардов долларов, передает агентство Bloomberg.
Компания планировала выплатить дивиденды сотрудникам, владеющим акциями, по тысяче вон (около 0,94 доллара) за бумагу.
Из-за ошибки одного из работников Samsung Securities акционерам передали 2,8 миллиарда бумаг, стоимость которых теоретически составила 112,6 триллиона вон (около 105 миллиардов долларов). Эта цифра примерно в 30 раз превышает рыночную стоимость Samsung Securities.
Через несколько минут после получения акций 16 сотрудников успели продать около 5 миллионов ценных бумаг на сумму свыше 185 миллионов долларов. Это привело к падению акций Samsung на 12% в течение нескольких минут 6 апреля.
Южнокорейский финансовый регулятор начал проверку в отношении Samsung Securities. Виновник ошибки и сотрудники, продавшие акции, отстранены от работы.
Bloomberg называет этот инцидент одним из крупнейших случаев так называемого эффекта «толстого пальца», когда трейдер случайно нажимает не на ту кнопку.
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