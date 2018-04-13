Подразделение Samsung по ошибке выдало сотрудникам акции на $105 млрд

На прошлой неделе южнокорейская брокерская компания Samsung Securities Co. (подразделение корпорации Samsung) по ошибке раздала сотрудникам свои акции на $105 млрд, сообщает Bloomberg . Это один из крупнейших случаев так называемого эффекта «толстого пальца», когда трейдер случайно нажимает не на ту кнопку.

Компания должна была выплатить своим сотрудникам, которые одновременно являются ее акционерами, по 1000 корейских вон ($0,93) на акцию, но в результате ошибки выдала им по 1000 акций Samsung Securities.

В общей сложности было выдано 2,38 млрд не существующих в реальности акций примерно на $105 млрд Эта сумма более чем в 30 раз превышает рыночную стоимость Samsung Securities. Всего акции получили около 2000 сотрудников компании.