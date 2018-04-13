Ещё
Подразделение Samsung по ошибке выдало сотрудникам акции на $105 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подразделение Samsung по ошибке выдало сотрудникам акции на $105 млрд 

Ведомости 42 минуты назад
Фото: Ведомости
На прошлой неделе южнокорейская брокерская компания Samsung Securities Co. (подразделение корпорации Samsung) по ошибке раздала сотрудникам свои акции на $105 млрд, сообщает Bloomberg. Это один из крупнейших случаев так называемого эффекта «толстого пальца», когда трейдер случайно нажимает не на ту кнопку.
Компания должна была выплатить своим сотрудникам, которые одновременно являются ее акционерами, по 1000 корейских вон ($0,93) на акцию, но в результате ошибки выдала им по 1000 акций Samsung Securities.
В общей сложности было выдано 2,38 млрд не существующих в реальности акций примерно на $105 млрд Эта сумма более чем в 30 раз превышает рыночную стоимость Samsung Securities. Всего акции получили около 2000 сотрудников компании.
Ошибка была замечена компанией через 37 мин., после чего выданные по ошибке ценные бумаги были заблокированы. За это время 16 сотрудников Samsung Securities успели продать свои акции. По данным The Wall Street Journal, стоимость проданных «призрачных» акций составила $187 млн  После инцидента котировки Samsung Securities за 6 мин. упали на 12%. Южнокорейский финансовый регулятор начал проверку в отношении компании, а минфин Южной Кореи пригрозил ей исключением из списка брокеров, работающих с государственными облигациями.
Ведомости: последние новости
Меркель признала политическое значение «Северного потока - 2» Сайты En+ и «Русала» возобновили работу в ограниченном режиме Акции ВТБ упали на 10% после включения Костина в санкционный список США
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»468
Россия отказывается от SWIFT121
Умер юморист Андрей Жмакин72
В России решили избавиться от двух министерств130
Определен самый богатый член кабмина48
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение