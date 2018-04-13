«Дочка» Samsung ошибочно передала сотрудникам несуществующие акции на $105 млрд

Всего Samsung Securities Co передала 2,83 млрд несуществующих акции общей стоимостью 112,6 трлн вон (около $105 млрд), которая в 30 раз превышает рыночную стоимость компании.

16 сотрудников успели продать несуществующие акции. Это привело к падению акций компании на 12% в течение нескольких минут 6 апреля.

Ситуация вызвала множество претензий к Samsung Securities Co и сотрудникам компании, которые продали выданные им по ошибке акции. Также звучат обвинения в адрес правительства и регуляторов, которые допустили продажу несуществующих акций людьми, даже не владеющими этими акциями.