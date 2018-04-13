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«Дочка» Samsung ошибочно передала сотрудникам несуществующие акции на $105 млрд
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«Дочка» Samsung ошибочно передала сотрудникам несуществующие акции на $105 млрд 

RB.ru 50 минут назад
Фото: RB.ru
Всего Samsung Securities Co передала 2,83 млрд несуществующих акции общей стоимостью 112,6 трлн вон (около $105 млрд), которая в 30 раз превышает рыночную стоимость компании.
16 сотрудников успели продать несуществующие акции. Это привело к падению акций компании на 12% в течение нескольких минут 6 апреля.
Ситуация вызвала множество претензий к Samsung Securities Co и сотрудникам компании, которые продали выданные им по ошибке акции. Также звучат обвинения в адрес правительства и регуляторов, которые допустили продажу несуществующих акций людьми, даже не владеющими этими акциями.
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