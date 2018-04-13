ЦБ сообщил о снижении рубля на 2-3% в марте из-за роста геополитической напряженности

Рубль в марте был бы крепче на 2-3% без разовых факторов, вероятно, это рост геополитической напряженности, говорится в комментарии Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

"В марте рубль ослаб почти на 1,5%. Согласно модельной оценке, основной вклад в это внесли разовые плохо предсказуемые факторы, в отсутствии которых рубль был бы на 2-3% крепче. Вероятно, это связано с ростом геополитической напряженности", — отмечает ЦБ.

Регулятор также уточнил, что влияние таких факторов может быть как кратковременным, так и сохраняться в течение достаточно продолжительного периода. «Например, нерезиденты могут предъявлять спрос на рубль, превышающий уровень, который обусловлен коэффициентом Шарпа, как это было в августе 2017 года», — поясняется в документе.

В то же время, поддержку рублю оказали восстановление мировых цен на нефть и несколько возросшая привлекательность сделок carry-trade (из-за снижения волатильности курса), которые, в отсутствие других факторов, привели бы к укреплению рубля на 1-1,5%, указали в Банке России.

"Крупнейшими покупателями иностранной валюты на рынке «спот» были нерезиденты. За прошедший месяц объем их нетто-покупок составил около 6 миллиардов долларов. Кроме того, они несколько сократили длинные позиции по рублю в сегменте валютных свопов", — написали авторы комментария.