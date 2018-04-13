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Рискованная бизнес-модель стоила костромскому «Конфидэнс Банку» лицензии
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Рискованная бизнес-модель стоила костромскому «Конфидэнс Банку» лицензии 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В пятницу, 13 апреля, Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензию у костромского «Конфидэнс Банка» в связи с выявленными нарушениями финансовой дисциплины. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов, поэтому клиенты смогут получить возмещения по вложенным средствам.
Как сообщает информационное агентство «ТАСС» со ссылкой на Центробанк, «Конфидэнс Банк» использовал рискованную бизнес-модель, ориентированную на обслуживание интересов основного собственника. В итоге, на балансе кредитной организации сформировался значительный объем активов неудовлетворительного качества. Известно, что контролирует «Конфидэнс банк» костромской предприниматель Евгений Трепов.
Ранее Банк России уже применял в отношении костромской кредитной организации меры надзорного реагирования. В частности, четыре раза в банке вводились ограничения на привлечение вкладов населения. Финансовая организация также нарушала требования законодательства и нормативных актов Центробанка в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Приказом Банка России с 13 апреля 2018 года назначена временная администрация по управлению кредитной организацией. Руководителем временной администрации назначен Папин Михаил Сергеевич.
«Конфидэнс Банк» является участником системы обязательного страхования вкладов. Как сообщают в агентстве по страхованию складов, страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Агентство намерено в ближайшее время провести конкурсный отбор банков-агентов, через которые клиентам «Конфидэнса» будут выплачивать средства вкладов. Выплаты должны начаться не позднее 27 апреля 2018 года.
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