Россия отказывается от SWIFT

Компании переходят на российский аналог SWIFT

Госкорпорация «Ростех» и ЦБ переходят на национальную Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Об этом говорится в сообщении «Ростеха».

Как сообщают в компании, присоединение к СПФС повысит безопасность финансовых операций и создаст альтернативный канал обмена финансовыми сообщениями в России

«Данная инициатива позволяет снизить зависимость от иностранных систем и дает возможность обмениваться информацией с нашими предприятиями в защищенном формате без использования мощностей зарубежных провайдеров», — говорит замгенерального директора «Ростеха» Игорь Завьялов.

Госкорпорация планирует использовать СПФС на канал обмена данными с дочерними компаниями и Центробанком.

Цифровая инфраструктура российской системы обеспечивает передачу информации в зашифрованном режиме, это снизит риск внешнего вторжения в систему и вероятность хакерских атак, а также позволит снизить издержки, считают в «Ростехе».