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Россия отказывается от SWIFT
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Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

Компании переходят на российский аналог SWIFT 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Госкорпорация «Ростех» и ЦБ переходят на национальную Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Об этом говорится в сообщении «Ростеха».
Как сообщают в компании, присоединение к СПФС повысит безопасность финансовых операций и создаст альтернативный канал обмена финансовыми сообщениями в России.
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«Данная инициатива позволяет снизить зависимость от иностранных систем и дает возможность обмениваться информацией с нашими предприятиями в защищенном формате без использования мощностей зарубежных провайдеров», — говорит замгенерального директора «Ростеха» Игорь Завьялов.
Госкорпорация планирует использовать СПФС на канал обмена данными с дочерними компаниями и Центробанком.
Цифровая инфраструктура российской системы обеспечивает передачу информации в зашифрованном режиме, это снизит риск внешнего вторжения в систему и вероятность хакерских атак, а также позволит снизить издержки, считают в «Ростехе».
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