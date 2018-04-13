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В Майкопе изменились тарифы на автобусных маршрутах
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В Майкопе изменились тарифы на автобусных маршрутах 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Руководителями частных автопредприятий Майкопа, осуществляющих перевозку пассажиров, было принято решение об увеличении платы за проезд с 13 апреля 2018 года.
Стоимость проезда возрастет в автобусах по маршрутам № 10, 10-А, 10-В, 10-Р и 14:
Университет — х. Гавердовский — 17 руб.
Университет — дачи «Коммунальник» — 17 руб. (с 19.00 часов — 20 рублей).
Университет — ст. Ханская — 28 руб.
Университет — х. Веселый — 30 руб.
мкр. Черемушки — ст. Ханская — 23 руб.
х. Веселый — мкр. Черемушки — 27 руб  Университет — АЗС «Роснефть» — 23 руб.
Майкоп — п. Родниковый — 20 руб.
п. Родниковый — Майкоп — 23 руб.
Майкоп — п. Родниковый (через ст. Ханскую) — 28 руб.
ст. Ханская — п. Родниковый — 12 руб.
по ст. Ханской — 12 рублей
по п. Родниковому — 5 руб.
по х. Гавердовскому — 7 руб.
Тариф по Майкопу в автобусах малого класса на базе «Газель» останется прежним — 17 рублей с 6.00 до 19.00 и 20 рублей — после 19.00.
Повышение стоимости проезда связано с тем, что действующие цены покрывают лишь текущие расходы транспортных предприятий и не позволяют заниматься обновлением подвижного состава.
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