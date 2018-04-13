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Доход Башкирии от размещения средств бюджета на депозитах составил 3 млрд руб. в 2017 году
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Доход Башкирии от размещения средств бюджета на депозитах составил 3 млрд руб. в 2017 году 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Доход Башкирии в 2017 году от размещения бюджетных средств на депозитах составил около 3 млрд рублей, средства направляются на социальные объекты. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава республики Рустэм Хамитов в кулуарах Красноярского экономического форума.
По итогам 2017 года у девяти российских регионов, в том числе Башкирии, доходы от размещения средств на депозитах превысили расходы на обслуживание долга. Совокупный доход этих регионов превысил расходы примерно на 85 млрд рублей, сообщили ранее в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
"Средства размещаются в крупнейших банках, в частности, Сбербанке, ВТБ, Газпром банке; в мелких банках республика не держит денег вообще. То, что у нас накопились определенные суммы, это связано с тем, что и налоговая база росла в последние годы и хорошо помогала нам "Башнефть". Кроме того, небольшой профицит у нас был. Таким образом, от размещения временно свободных бюджетных средств, дополнительные доходы бюджета составили около 3 млрд рублей", — сказал он. Объем средств, полученных годом ранее, не уточняется.
Хамитов пояснил, что средства направляются исключительно на решение социальных проблем в регионе. «Набор трат определен нашим бюджетом, это только решение социальных вопросов, в частности, строительство больниц, школ, детских садов, объектов инфраструктуры», — пояснил глава Башкирии.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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