Доход Башкирии от размещения средств бюджета на депозитах составил 3 млрд руб. в 2017 году

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Доход Башкирии в 2017 году от размещения бюджетных средств на депозитах составил около 3 млрд рублей, средства направляются на социальные объекты. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава республики Рустэм Хамитов в кулуарах Красноярского экономического форума.

По итогам 2017 года у девяти российских регионов, в том числе Башкирии, доходы от размещения средств на депозитах превысили расходы на обслуживание долга. Совокупный доход этих регионов превысил расходы примерно на 85 млрд рублей, сообщили ранее в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

ВТБ, "Средства размещаются в крупнейших банках, в частности, Сбербанке Газпром банке; в мелких банках республика не держит денег вообще. То, что у нас накопились определенные суммы, это связано с тем, что и налоговая база росла в последние годы и хорошо помогала нам "Башнефть" . Кроме того, небольшой профицит у нас был. Таким образом, от размещения временно свободных бюджетных средств, дополнительные доходы бюджета составили около 3 млрд рублей", — сказал он. Объем средств, полученных годом ранее, не уточняется.

Хамитов пояснил, что средства направляются исключительно на решение социальных проблем в регионе. «Набор трат определен нашим бюджетом, это только решение социальных вопросов, в частности, строительство больниц, школ, детских садов, объектов инфраструктуры», — пояснил глава Башкирии.