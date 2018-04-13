«Ростех» перейдет на российский аналог SWIFT 

Госкорпорация "Ростех" и Банк России переходят на национальную Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Об этом говорится в сообщении "Ростеха".
В корпорации отметили, что присоединение к СПФС повысит безопасность финансовых операций и создаст альтернативный канал обмена финансовыми сообщениями в России.
"Присоединение к СПФС позволит Госкорпорации использовать ее как канал обмена финансовой информацией между участниками системы, например между банком и Госкорпорацией или между дочерними предприятиями "Ростеха"", — сообщили в "Ростехе".
Там отметили, что цифровая инфраструктура поможет осуществлять обмен данными в зашифрованном режиме, что снижает риск внешнего вторжения в систему и вероятность хакерских атак.
"Мы, безусловно, заинтересованы в повышении безопасности передачи и обмена данными как внутри Корпорации, так и вовне — с российскими финансовыми организациями. Данная инициатива позволяет снизить зависимость от иностранных систем и дает возможность обмениваться информацией с нашими предприятиями в защищенном формате без использования мощностей зарубежных провайдеров", — заявил заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех" Игорь Завьялов.