«Ростех» перейдет на российский аналог SWIFT

Госкорпорация "Ростех" и Банк России переходят на национальную Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Об этом говорится в сообщении "Ростеха".

В корпорации отметили, что присоединение к СПФС повысит безопасность финансовых операций и создаст альтернативный канал обмена финансовыми сообщениями в России

"Присоединение к СПФС позволит Госкорпорации использовать ее как канал обмена финансовой информацией между участниками системы, например между банком и Госкорпорацией или между дочерними предприятиями "Ростеха"", — сообщили в "Ростехе".

Там отметили, что цифровая инфраструктура поможет осуществлять обмен данными в зашифрованном режиме, что снижает риск внешнего вторжения в систему и вероятность хакерских атак.