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«Новороссийским морским торговым портом» будет номинально руководить «Росимущество»
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«Новороссийским морским торговым портом» будет номинально руководить «Росимущество» 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 13 апреля — Новая Кубань. Официальное заявление сделал вице-президент «Транснефти» Рашид Шарипов.
Дмитрий Владимирович Пристансков был единогласно избран на эту должность.
Решение было принято на внеочередном собрании. Скорее всего это связано с недавней историей, связанной с братьями Магомедовыми.
Представители группы компаний «Сумма» в новый состав совета директоров не вошли. Отсутствие кандидатов в списке для голосования объясняли техническими причинами.
В совет директоров кроме Пристанскова вошли глава департамента имущественных отношений и территориального планирования Минтранса Александр Тихонов, первый вице-президент ПАО «Транснефть» Максим Гришанин, вице-президенты «Транснефти» Сергей Андронов и Рашид Шарипов, врио генерального директора НМТП Сергей Киреев, являющийся гендиректором компаний «Транснефть-Терминал» и «Транснефть-Сервис».
Напомним, что сделка по покупке акций «Суммы» «Транснефтью» приостановлена. Это связано как раз с арестом владельцев компании Магомедовых.
* Счета подследственных владельцев «Суммы» арестованы
На данный момент 50,1% акций НМТП принадлежат «Транснефти» и группе «Сумма». Также «Транснефть» через дочернее предприятие «Транснефть-Сервис» контролирует еще 10,5%, а «Сумма» — 2,75%, также 20% акций принадлежат Росимуществау, а 5,3% — РЖД.
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