«Новороссийским морским торговым портом» будет номинально руководить «Росимущество»

Решение было принято на внеочередном собрании. Скорее всего это связано с недавней историей, связанной с братьями Магомедовыми.

Представители группы компаний «Сумма» в новый состав совета директоров не вошли. Отсутствие кандидатов в списке для голосования объясняли техническими причинами.

Напомним, что сделка по покупке акций «Суммы» «Транснефтью» приостановлена. Это связано как раз с арестом владельцев компании Магомедовых.

* Счета подследственных владельцев «Суммы» арестованы