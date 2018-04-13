Башкирия рассчитывает привлечь не менее 300 млрд руб. инвестиций в 2018 году

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Инвестиции в основной капитал Башкирии по итогам 2018 года, как планируется, составят не менее 300 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС глава республики Рустэм Хамитов в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Наша задача не менее 300 млрд рублей иметь. Мы еще не дойдем до уровня 2016 года, но существенно увеличим цифры по отношению к 2017 году", — сказал руководитель Башкирии.

Республика рассчитывает на вложения крупных российских компаний, а также иностранные вливания. «Ожидаем порядка $100 млн китайских инвестиций в строительство цементного завода, порядка $150 млн австрийских инвестиций в создание производства белого цемента для медицинских целей. Будет продолжаться модернизация ряда наших крупнейших предприятий в Стерлитамаке , развитие лесопереработки», — уточнил Хамитов.

По данным правительства региона, в 2016 году объем привлеченных инвестиций в капитал Башкирии составил 360,9 млрд рублей, по итогам 2017 года — около 260-265 млрд рублей. Одной из основных причин снижения показателя называлось увеличение стоимости заемного капитала.