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Башкирия рассчитывает привлечь не менее 300 млрд руб. инвестиций в 2018 году
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Башкирия рассчитывает привлечь не менее 300 млрд руб. инвестиций в 2018 году 

ТАСС 48 минут назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал Башкирии по итогам 2018 года, как планируется, составят не менее 300 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС глава республики Рустэм Хамитов в кулуарах Красноярского экономического форума.
"Наша задача не менее 300 млрд рублей иметь. Мы еще не дойдем до уровня 2016 года, но существенно увеличим цифры по отношению к 2017 году", — сказал руководитель Башкирии.
Республика рассчитывает на вложения крупных российских компаний, а также иностранные вливания. «Ожидаем порядка $100 млн китайских инвестиций в строительство цементного завода, порядка $150 млн австрийских инвестиций в создание производства белого цемента для медицинских целей. Будет продолжаться модернизация ряда наших крупнейших предприятий в Стерлитамаке, развитие лесопереработки», — уточнил Хамитов.
По данным правительства региона, в 2016 году объем привлеченных инвестиций в капитал Башкирии составил 360,9 млрд рублей, по итогам 2017 года — около 260-265 млрд рублей. Одной из основных причин снижения показателя называлось увеличение стоимости заемного капитала.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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