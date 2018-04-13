Башкирия получит около 8 млрд рублей дивидендов от «Башнефти» по итогам 2017 года

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Башкирия , владеющая блок-пакетом акций "Башнефти" , получит около 8 млрд рублей дивидендов по итогам работы нефтяной компании за 2017 год, сообщил в интервью ТАСС глава республики Рустэм Хамитов в кулуарах Красноярского экономического форума. "В первом полугодии 2018 года мы получим примерно 8 млрд рублей дивидендов от «Башнефти» по итогам ее работы в 2017 году. Мы недавно обсуждали эту тему с руководством «Башнефти», "Роснефти" , никаких отступлений от этой программы нет, то есть дивиденды 2017 года мы получим", — сказал он. В 2017 году Башкирия получила 6,6 млрд рублей дивидендов «Башнефти», в 2016 году дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались.