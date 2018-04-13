ВТБ снизил ставки по программам кредитования МСБ

ВТБ понизил ставки по всем программам кредитования для малого и среднего бизнеса.

На 0,9 процентного пункта снижены минимальные ставки по программам: «Рефинансирование» — до 10% годовых, «Инвестиционный» — до 10% годовых, «Приобретение недвижимости» — до 10% годовых, «Залоговое имущество» — до 6% годовых.

Продуктовый виджет

С 12,5% до 12% годовых снижены ставки по кредиту «Для участия в электронном аукционе», овердрафт можно привлечь под ставку от 11,5% годовых (ранее — от 12,9% годовых), ставка по кредиту «Оборотный» снижена на 0,4 п.п. до 10,5% годовых.

По программе «Экспресс-кредитование» на 1,5 п.п. снижена максимальная ставка, теперь денежные средства можно привлечь под ставку 13—16% годовых (ранее — 13—17,5% годовых).