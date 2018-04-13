Внешнеторговые перевозки между Россией и Китаем по ЗабЖД в марте увеличились на 5% 

Экспорт из РФ в КНР по сравнению с мартом 2017 года увеличился на 8% и составил 1,3 млн тонн грузов, в том числе перевезено:
— лесных грузов — 693,4 тыс. тонн (-8,5% к аналогичному периоду 2017 года),
— каменного угля — 279,7 тыс. тонн (+70%),
— минеральных удобрений — 172,6 тыс. тонн (+55,7%),
— грузов в контейнерах — 74,2 тыс. тонн (+61,1%),
— руды — 71,9 тыс. тонн (-37,5%),
— целлюлозы — 10 тыс. тонн (-33,2%).
Объем импорта в РФ из КНР составил 92,4 тыс. тонн (-28,2%), в том числе перевезено:
— грузов в контейнерах — 53,4 тыс. тонн (-30,6%),
— черных металлов — 8 тыс. тонн (-46,2%),
— метизов и оборудования — 7,9 тыс. тонн (увеличение почти 2,5 раза к уровню 2017 года),
— химических грузов — 5,8 тыс. тонн (+71%),
— строительных грузов — 5,7 тыс. тонн (-27,7%),
— продовольственных грузов — 1 тыс. тонн (-36,7%),
— неметаллической руды 782,1 тонны (-34,9%).
За период январь — март 2018 года ЗабЖД перевезла через международный пункт пропуска Забайкальск 4,3 млн тонн внешнеторговых грузов, что на 11% больше показателя за аналогичный период 2017 года.