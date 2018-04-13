Внешнеторговые перевозки между Россией и Китаем по ЗабЖД в марте увеличились на 5%

Экспорт из РФ КНР по сравнению с мартом 2017 года увеличился на 8% и составил 1,3 млн тонн грузов, в том числе перевезено: — лесных грузов — 693,4 тыс. тонн (-8,5% к аналогичному периоду 2017 года), — каменного угля — 279,7 тыс. тонн (+70%), — минеральных удобрений — 172,6 тыс. тонн (+55,7%), — грузов в контейнерах — 74,2 тыс. тонн (+61,1%), — руды — 71,9 тыс. тонн (-37,5%), — целлюлозы — 10 тыс. тонн (-33,2%). Объем импорта в РФ из КНР составил 92,4 тыс. тонн (-28,2%), в том числе перевезено: — грузов в контейнерах — 53,4 тыс. тонн (-30,6%), — черных металлов — 8 тыс. тонн (-46,2%), — метизов и оборудования — 7,9 тыс. тонн (увеличение почти 2,5 раза к уровню 2017 года), — химических грузов — 5,8 тыс. тонн (+71%), — строительных грузов — 5,7 тыс. тонн (-27,7%), — продовольственных грузов — 1 тыс. тонн (-36,7%), — неметаллической руды 782,1 тонны (-34,9%). За период январь — март 2018 года ЗабЖД перевезла через международный пункт пропуска Забайкальск 4,3 млн тонн внешнеторговых грузов, что на 11% больше показателя за аналогичный период 2017 года.