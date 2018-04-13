Ещё
Внешнеторговые перевозки между Россией и Китаем по ЗабЖД в марте увеличились на 5%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Внешнеторговые перевозки между Россией и Китаем по ЗабЖД в марте увеличились на 5% 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Экспорт из РФ в КНР по сравнению с мартом 2017 года увеличился на 8% и составил 1,3 млн тонн грузов, в том числе перевезено:
— лесных грузов — 693,4 тыс. тонн (-8,5% к аналогичному периоду 2017 года),
— каменного угля — 279,7 тыс. тонн (+70%),
— минеральных удобрений — 172,6 тыс. тонн (+55,7%),
— грузов в контейнерах — 74,2 тыс. тонн (+61,1%),
— руды — 71,9 тыс. тонн (-37,5%),
— целлюлозы — 10 тыс. тонн (-33,2%).
Объем импорта в РФ из КНР составил 92,4 тыс. тонн (-28,2%), в том числе перевезено:
— грузов в контейнерах — 53,4 тыс. тонн (-30,6%),
— черных металлов — 8 тыс. тонн (-46,2%),
— метизов и оборудования — 7,9 тыс. тонн (увеличение почти 2,5 раза к уровню 2017 года),
— химических грузов — 5,8 тыс. тонн (+71%),
— строительных грузов — 5,7 тыс. тонн (-27,7%),
— продовольственных грузов — 1 тыс. тонн (-36,7%),
— неметаллической руды 782,1 тонны (-34,9%).
За период январь — март 2018 года ЗабЖД перевезла через международный пункт пропуска Забайкальск 4,3 млн тонн внешнеторговых грузов, что на 11% больше показателя за аналогичный период 2017 года.
РЖД-Партнер: последние новости
Медведев одобрил электрички из Петербурга до Сертолово Руководитель Росимущества Пристансков возглавил совет директоров НМТП Рынок автономного транспорта увеличится до $173 млрд до 2023 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ130
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски911
Умер юморист Андрей Жмакин47
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова166
Рыбке настал конец157
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
02:34
Москва продолжит усыхать
Общество Новости Москвы
01:32
«Медузу» обвинили во вмешательстве в выборы
Политика Выборы 2018
00:56
Коммунальщики засудили Децла
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение