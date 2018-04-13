Fitch оценил эффект от санкций США на российские компании

Последние санкции со стороны Минфина США могут оказать серьезное влияние на деятельность российских компаний, ограничив их способность торговать и обслуживать номинированные в долларах обязательства, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
«Нынешние санкции являются самыми значительными с момента введения ограничительных мер в 2014 году», — говорится в сообщении.
Ограничения затронут 12 российских компаний, пишут аналитики Fitch. Среди них «Русал», En+, «Русские машины», Группа ГАЗ и «Ренова».