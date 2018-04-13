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Fitch оценил эффект от санкций США на российские компании
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Fitch ожидает серьезного влияния последних санкций США на работу российских компаний 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Последние санкции со стороны Минфина США могут оказать серьезное влияние на деятельность российских компаний, ограничив их способность торговать и обслуживать номинированные в долларах обязательства, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
«Нынешние санкции являются самыми значительными с момента введения ограничительных мер в 2014 году», — говорится в сообщении.
Ограничения затронут 12 российских компаний, пишут аналитики Fitch. Среди них «Русал», En+, «Русские машины», Группа ГАЗ и «Ренова».
«Санкции, вероятно, окажут глубокое воздействие на перечисленные компании: они не смогут совершать сделки в долларах. Например, около 80% общей выручки «Русала» в 2017 году приходилось на продажи за пределами России, в том числе 10% поставок относилось напрямую к США», — говорится в сообщении.
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