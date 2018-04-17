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В Fitch рассказали, когда российские банки могут столкнуться со сложностями
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В Fitch рассказали, когда российские банки могут столкнуться со сложностями 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Российские банки столкнутся со сложностями только при курсе доллара выше 70 руб. Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
Уточняется, что только 20% кредитов российского банковского сектора выданы в иностранной валюте.
"Влияние на активы и капитал большинства банков будет умеренным, так как только 20% кредитов сектора выданы в иностранной валюте. Согласно нашему предварительному анализу, курс доллара выше 70 руб. может вызвать трудности у некоторых крупных банков", — заявили в Fitch.
Ранее заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева сообщила, что Центробанк считает стабильной ситуацию на российском валютном рынке.
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