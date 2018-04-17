В Fitch рассказали, когда российские банки могут столкнуться со сложностями

Российские банки столкнутся со сложностями только при курсе доллара выше 70 руб. Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch

Уточняется, что только 20% кредитов российского банковского сектора выданы в иностранной валюте.

"Влияние на активы и капитал большинства банков будет умеренным, так как только 20% кредитов сектора выданы в иностранной валюте. Согласно нашему предварительному анализу, курс доллара выше 70 руб. может вызвать трудности у некоторых крупных банков", — заявили в Fitch.