В Fitch рассказали, когда российские банки могут столкнуться со сложностями 

Российские банки столкнутся со сложностями только при курсе доллара выше 70 руб. Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
Уточняется, что только 20% кредитов российского банковского сектора выданы в иностранной валюте.
"Влияние на активы и капитал большинства банков будет умеренным, так как только 20% кредитов сектора выданы в иностранной валюте. Согласно нашему предварительному анализу, курс доллара выше 70 руб. может вызвать трудности у некоторых крупных банков", — заявили в Fitch.
Ранее заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева сообщила, что Центробанк считает стабильной ситуацию на российском валютном рынке.