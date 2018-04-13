В России появился новый сомнительный банк с дистанционной формой обслуживания

Портал Банки.ру обнаружил в Интернете сайт АКБ «ДельтаСтрой Банк», расположенный по адресу akb-deltastroy.ru. По данным Reg.ru, домен зарегистрирован 27 марта 2018 года на частное лицо. Как правило, домены реально действующих банков принадлежат самим банкам.

На сайте ДельтаСтрой Банка сообщается, что он имеет генеральную лицензию Банка России №27 от 2011 года и «помогает осуществить ваши мечты» на финансовом рынке уже девять лет.

Между тем, финучреждения с подобным названием не удалось найти ни на сайте ЦБ РФ, ни в реестре Агентства по страхованию вкладов . В кол-центре организации корреспонденту Банки.ру сообщили, что лицензия выдана им в Центральном Банке Казахстана.

Представитель ДельтаСтрой Банка также подчеркнул, что «банк работает по типу Тинькофф Банка » и для получения кредита необходимо оставить заявку.

На сайте, предположительно, лжебанка указано, что он выдает кредиты наличными без залога и поручителей на любые цели от 11,9% годовых. У банка 12 отделений, но их адресов на сайте нет. Исходя из информации, указанной на сайте, активы финучреждения составляют почти 19 млрд рублей, кредитный портфель банка — 13,2 млрд рублей, а капитал — 1,86 млрд рублей, прибыль банка в текущем году — почти 1,5 млрд рублей.

На форуме портала Банки.ру пользователи пишут, что ДельтаСтрой Банк работает по принципу «оплатите комиссию в размере 7800 рублей, и к вам приедет курьер с деньгами и договором».

На сайте сомнительного банка также говорится, что «с 21 апреля 2017 года открыто кредитование с Республики Крым , а кредиты наличными выдаются на любые цели от 11,9% годовых».

Вместо новостей о банке на сайте дублируются пресс-релизы Банка России. Также на сайте финучреждения можно найти большое количество грамматических ошибок и неработающих ссылок.

Banki.ru призывает читателей внимательно проверять информацию об интересующих их организациях, включая сайты и реквизиты. При использовании сайтов, похожих на оригинальные, мошенники зачастую обманывают клиентов и получают регистрационную информацию и личные данные. Такие домены часто используются, чтобы перенаправить клиента банка на специальные страницы с различными махинациями, включая фишинговые атаки по электронной почте и распространение вредоносных программ.