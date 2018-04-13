Директор костромского Tele2 будет строить мобильные сети для Ярославля и Иваново

«Tele2 начинает работу по строительству сетей Tele2 в Ярославской и Ивановской областях. В сферу ответственности Сергея Тимонина входит технический и коммерческий запуски сетей Tele2 в Ярославской и Ивановской областях, развитие операционных и финансовых показателей, а также внедрение корпоративной культуры и ценностей компании», — говорится в сообщении компании.

Ранее у Tele2 не было сетей в Ярославской и Ивановской областях. О том, что оператор собирается выйти на местные рынки, активно стали говорить в прошлом году.