Директор костромского Tele2 будет строить мобильные сети для Ярославля и Иваново 

Директор филиала мобильного оператора Tele2 в Костромской области Сергей Тимонин переезжает работать в другой регион, узнал KOSTROMA.TODAY. Он возглавит филиалы в Ярославле и Иваново.
«Tele2 начинает работу по строительству сетей Tele2 в Ярославской и Ивановской областях. В сферу ответственности Сергея Тимонина входит технический и коммерческий запуски сетей Tele2 в Ярославской и Ивановской областях, развитие операционных и финансовых показателей, а также внедрение корпоративной культуры и ценностей компании», — говорится в сообщении компании.
Ранее у Tele2 не было сетей в Ярославской и Ивановской областях. О том, что оператор собирается выйти на местные рынки, активно стали говорить в прошлом году.
Сергей Тимонин работает в Tele2 с 2008 году. Он возглавил новый филиал компании в Костроме. В 2012 году Сергей был назначен на должность директора смоленского филиала Tele2. В 2017 году он вернулся на позицию директора костромского филиала.