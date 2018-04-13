Ещё
Директор костромского Tele2 будет строить мобильные сети для Ярославля и Иваново
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Директор костромского Tele2 будет строить мобильные сети для Ярославля и Иваново 

Kostroma.Today 34 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
Директор филиала мобильного оператора Tele2 в Костромской области Сергей Тимонин переезжает работать в другой регион, узнал KOSTROMA.TODAY. Он возглавит филиалы в Ярославле и Иваново.
«Tele2 начинает работу по строительству сетей Tele2 в Ярославской и Ивановской областях. В сферу ответственности Сергея Тимонина входит технический и коммерческий запуски сетей Tele2 в Ярославской и Ивановской областях, развитие операционных и финансовых показателей, а также внедрение корпоративной культуры и ценностей компании», — говорится в сообщении компании.
Ранее у Tele2 не было сетей в Ярославской и Ивановской областях. О том, что оператор собирается выйти на местные рынки, активно стали говорить в прошлом году.
Сергей Тимонин работает в Tele2 с 2008 году. Он возглавил новый филиал компании в Костроме. В 2012 году Сергей был назначен на должность директора смоленского филиала Tele2. В 2017 году он вернулся на позицию директора костромского филиала.
Kostroma.Today: последние новости
Вкладчиков «Конфидэнс Банка» просят не беспокоиться о своих денежках «Тотальный диктант»: стала известна тема текста Костромичка вышла в финал конкурса «Королева леса»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски690
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова167
Умер юморист Андрей Жмакин41
Рыбке настал конец171
Россия может лишить США РД-180180
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:32
«Медузу» обвинили во вмешательстве в выборы
Политика Выборы 2018
00:56
Коммунальщики засудили Децла
Шоу-бизнес Общество
10:03
Поплавская обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес
05:15
РФ представила доклад по делу Скрипалей
Политика
01:21
«РФ не станет проглатывать политику Вашингтона»
Политика
01:21
Россиян предложили лишить McDonald’s
Политика Общество
02:45
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение