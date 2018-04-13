СМИ: Media Saturn ведет переговоры о продаже своих магазинов в РФ «М. Видео» и «Эльдорадо»

"Компания ведет переговоры с двумя крупнейшими продавцами бытовой техники и электроники — «М. Видео» и «Эльдорадо», — которые собираются объединить свой бизнес", — цитирует агентство свои источники.

Помимо продажи также обсуждается участие в российской группе, уточняет агентство.

Отмечается также, что стороны еще не приняли решения, а также то, что переговоры могут закончиться без каких-либо результатов.

В конце марта «М. Видео» сообщила, что покупает «Эльдорадо» (обе входят в холдинг «Сафмар» Гуцериева) за 45,5 миллиарда рублей. Окончательное решение будет принято на внеочередном собрании акционеров. Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева владеет 57,7% акций «М. Видео». Пакет был приобретен у основателя ритейлера Александра Тынкована и его партнеров весной 2017 года. «Эльдорадо» группа купила в декабре 2016 года.