СМИ: Media Saturn ведет переговоры о продаже своих магазинов в РФ «М. Видео» и «Эльдорадо» 

Холдинг Media Saturn, принадлежащий немецкой компании Ceconomy, ритейлеру электроники, может продать сеть своих магазинов в РФ структурам Михаила Гуцериева "М. Видео" и «Эльдорадо», в условиях жесткой конкуренции на рынке, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Компания ведет переговоры с двумя крупнейшими продавцами бытовой техники и электроники — «М. Видео» и «Эльдорадо», — которые собираются объединить свой бизнес", — цитирует агентство свои источники.
Помимо продажи также обсуждается участие в российской группе, уточняет агентство.
Отмечается также, что стороны еще не приняли решения, а также то, что переговоры могут закончиться без каких-либо результатов.
В конце марта «М. Видео» сообщила, что покупает «Эльдорадо» (обе входят в холдинг «Сафмар» Гуцериева) за 45,5 миллиарда рублей. Окончательное решение будет принято на внеочередном собрании акционеров. Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева владеет 57,7% акций «М. Видео». Пакет был приобретен у основателя ритейлера Александра Тынкована и его партнеров весной 2017 года. «Эльдорадо» группа купила в декабре 2016 года.
В конце марта 2016 года немецкая Metro AG сообщила, что готовится к разделению бизнеса на две публичные компании. В июле суд Германии окончательно одобрил разделение Metro. В итоге Metro AG сменила название на Ceconomy AG и занялась продажей электроники, в нее вошли сети Media Markt и Saturn. А бизнес продуктов питания ритейлера выделен в отдельную публичную компанию — Metro Wholesale & Food Specialist AG (W&FS). Штат Ceconomy составляет примерно 65 тысяч человек. У компании более 1 тысячи магазинов в Европе.