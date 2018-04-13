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«М. Видео» может приобрести магазины Media Markt в России
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«М. Видео» может приобрести магазины Media Markt в России 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Forbes.ru
Руководство немецкой компании Media-Saturn-Holding GmbH ведет переговоры с российской компанией «М. Видео» о возможной продаже российского бизнеса Media Markt, пишут "Ведомости".
Сообщается также, что представители немецкой компании также рассматривают потенциальную покупку миноритарной доли в «М. Видео». На данный момент решение о сделке не принято и неясно, состоится ли она в будущем, и если да — то на каких условиях.
Представитель «М. Видео» не стал комментировать данное сообщение.
В марте сообщалось, что руководство «М. Видео» объявило о созыве общего собрания акционеров, которое должно одобрить условия покупки «Эльдорадо».
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