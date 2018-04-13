«М. Видео» может приобрести магазины Media Markt в России

Сообщается также, что представители немецкой компании также рассматривают потенциальную покупку миноритарной доли в «М. Видео». На данный момент решение о сделке не принято и неясно, состоится ли она в будущем, и если да — то на каких условиях.

Представитель «М. Видео» не стал комментировать данное сообщение.

В марте сообщалось, что руководство «М. Видео» объявило о созыве общего собрания акционеров, которое должно одобрить условия покупки «Эльдорадо».