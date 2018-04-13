К дорожному предприятию «Ижевское» присоединят четыре акционерных общества

Ижевск. Удмуртия . К дорожному предприятию «Ижевское» присоединят четыре акционерных общества. Об этом говорится в распоряжении, которое разместили на официальном сайте республиканского правительства.

К предприятию присоединят несколько акционерных обществ: Сарапульское, Увинское, Можгинское дорожные предприятия, а также «Глазовский дормостстрой».

Напомним, что после слияния «Удмуртавтодора» и дорожного предприятия «Ижевское», регион реализует 75% акций объединенного предприятия. Ожидается, что от этой сделки бюджет получит 3 млрд рублей. Деньги направят на строительство дорог.