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К дорожному предприятию «Ижевское» присоединят четыре акционерных общества
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К дорожному предприятию «Ижевское» присоединят четыре акционерных общества 

ИА «Сусанин» 57 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. К дорожному предприятию «Ижевское» присоединят четыре акционерных общества. Об этом говорится в распоряжении, которое разместили на официальном сайте республиканского правительства.
К предприятию присоединят несколько акционерных обществ: Сарапульское, Увинское, Можгинское дорожные предприятия, а также «Глазовский дормостстрой».
Напомним, что после слияния «Удмуртавтодора» и дорожного предприятия «Ижевское», регион реализует 75% акций объединенного предприятия. Ожидается, что от этой сделки бюджет получит 3 млрд рублей. Деньги направят на строительство дорог.
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