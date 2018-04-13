Проект нового аэропорта за 2,9 млрд рублей представили в Челябинске

Челябинское авиапредприятие представило проект новой воздушной гавани столицы Южного Урала.

«Строительство нового аэровокзала начнётся уже летом. Его площадь составит порядка 16,3 тыс. кв. метров, что примерно на 50% больше всего существующего аэровокзала внутренних и международных линий вместе взятых, — рассказали в пресс-службе международного аэропорта «Челябинск». — Будет три телетрапа, комфортные залы ожидания, комната матери и ребёнка, кафе и магазины. Пропускная способность воздушной гавани увеличится до 2,5 млн пассажиров».

На днях руководство авиапредприятия объявило аукцион на строительство терминала внутренних авиалиний челябинского аэропорта. Начальная цена составляет 2,9 млрд рублей. Строительство должно завершиться к декабрю 2019 года.