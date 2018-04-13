«Шереметьево» подал иски к «Аэрофлоту» на 177 млн рублей

Аэропорт «Шереметьево» подал иски к «Аэрофлоту» на 177 миллионов рублей

Оба иска поступили в арбитраж 12 апреля, к производству они пока не приняты. В одном из них аэропорт требует от перевозчика около 149,5 миллиона рублей, в другом — 27,9 миллиона. Основания исковых требований и другие подробности в материалах суда пока не сообщаются.

Маршрутная сеть аэропорта "Шереметьево" включает в себя более 200 направлений. По итогам 2017 года аэропорт обслужил 40,1 миллиона пассажиров, что на 17,8% выше 2016 года. Является крупнейшим российским аэропортом по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций (ВПО) и площади аэровокзального комплекса.