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«Шереметьево» подал иски к «Аэрофлоту» на 177 млн рублей
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Аэропорт «Шереметьево» подал иски к «Аэрофлоту» на 177 миллионов рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска АО "Международный аэропорт Шереметьево" к крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" о взыскании в общей сложности более 177 миллионов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Оба иска поступили в арбитраж 12 апреля, к производству они пока не приняты. В одном из них аэропорт требует от перевозчика около 149,5 миллиона рублей, в другом — 27,9 миллиона. Основания исковых требований и другие подробности в материалах суда пока не сообщаются.
Маршрутная сеть аэропорта "Шереметьево" включает в себя более 200 направлений. По итогам 2017 года аэропорт обслужил 40,1 миллиона пассажиров, что на 17,8% выше 2016 года. Является крупнейшим российским аэропортом по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций (ВПО) и площади аэровокзального комплекса.
Частный стратегический инвестор — ООО "Шереметьево Холдинг" — и государство в лице Росимущества являются основными владельцами пакетов акций АО "Международный аэропорт Шереметьево" в размере 66% и 30,43% соответственно. Оставшиеся принадлежат "Аэрофлоту" и "ВЭБ Капиталу". "Шереметьево Холдинг" контролируется TPS Avia Group. Основными акционерами TPS Avia являются бизнесмены Аркадий Ротенберг, Александр Скоробогатько и Александр Пономаренко.
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