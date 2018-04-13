«Транснефть» завершила строительство по проекту «Север-25»

"Транснефть" завершила строительные работы по проекту расширения мощности нефтепродуктопровода «Север» до 25 миллионов тонн в год ("Север-25"), сообщил журналистам советник президента «Транснефти» Игорь Демин

Проект «Север» реализуется «Транснефтью» для увеличения экспорта дизельного топлива с 8,5 миллиона тонн до 25 миллионов тонн в год через порт Приморск на Балтике. В 2016 году был завершен первый этап проекта. В рамках проекта, в частности, трубопроводы, ранее использовавшиеся для прокачки нефти, переводятся под прокачку нефтепродуктов.

"Строительные работы по проекту закончились, к нефтепродуктопроводу подключили татарстанские нефтеперерабатывающие заводы «Танэко» и «Таиф», — сказал Демин.

Однако до ввода в промышленную эксплуатацию проект должен пройти необходимые технические проверки и экспертизы, поэтому «Транснефть» пока не называет официальную дату его ввода.

В феврале заместитель вице-президента «Транснефти» Владимир Назаров говорил, что проект будет полностью завершен в первом квартале 2018 года. По его словам, между «Транснефтью» и татарстанскими заводами заключен трехсторонний договор, в рамках которого «Транснефть» должна принимать до 3 миллионов тонн ресурсов в год от «Танэко» и до 3,2 миллиона тонн — от «Таифа».

"Транснефть" 10 ноября начала заполнение дизелем участка «Горький-Ярославль» нефтепродуктопровода «Север».