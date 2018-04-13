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Инвестиции в завод «Евростиль Системс Клин» могут составить около 1 млрд рублей
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Инвестиции в завод «Евростиль Системс Клин» могут составить около 1 млрд рублей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Завод по производству комплектующих для автомобилей «Евростиль Системс Клин» планирует удвоить производство в течение ближайших двух лет, при этом объем инвестиций может достичь 1 миллиарда рублей, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
Буцаев в ходе рабочей поездки во Франции посетил офис компании GMD, которая имеет в Подмосковье завод «Евростиль Системс Клин».
«Компания «Евростиль Системс Клин» занимается производством компонентов для Renault и других марок. Она у нас расположена на территории Клина. Мы говорили о возможности удвоения производства, которое есть. Компания готова проинвестировать около еще 1 миллиарда рублей и открыть еще 150 рабочих мест. Мы планируем, что это будет сделано в ближайшие два года», — сказал Буцаев журналистам по итогам встречи.
Он отметил, что также есть перспективы сотрудничества компании с Daimler. Кроме того, речь шла об открытии офиса по продажам в Подмосковье, что «позволит получить интересную компанию с белыми и голубыми воротничками».
«У нас один завод в России в Московской области, мы открыли его четыре года назад, так как мы нашли возможности для создания современного эффективного производства. Мы хотим удвоить наш оборот и количество сотрудников», — пояснил журналистам директор GMD Франсуа Лемассон.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проходит трехдневный визит подмосковной делегации во Францию. Визит подразумевает посещение ряда объектов, а также роуд-шоу в Лионе и Париже, которое закончится в пятницу.
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