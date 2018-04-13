Eurostyle systems готова вложить 1 млрд рублей в расширение завода в Подмосковье

Компания «Евростиль Системс Клин», входящая в группу GMD, готова вложить 1 млрд руб. в расширение завода в подмосковном Клину. Компания занимается производством автокомпонентов для Renault , Nissan, «АвтоВАЗа» и других автопроизводителей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области

«Компания уже достаточно хорошо известна в России . Она у нас расположена на территории Клина. Мы сегодня беседовали относительно возможности расширения производства, точнее удвоения того производства, которое сейчас фактически есть. Компания готова проинвестировать еще около 1 млрд руб. и открыть еще 150 рабочих мест. Мы планируем, что все это будет сделано в ближайшие 2 года. Компании мы объяснили со своей стороны, какие льготы она может получить, если она проведет подобного рода инвестиции», — рассказал министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев по итогам роуд-шоу Московской области во Франции

«Также мы говорили относительно возможной помощи в установлении партнерских взаимоотношений между этой компанией и новым заводом Daimler, который у нас строится в настоящий момент и введется в эксплуатацию в начале 2019 года. Так же мы говорили в отношении возможности открытия офиса по продажам на территории Подмосковья, это позволит нам получить достаточно интересную компанию с так называемым «белыми» и «голубыми воротничками». Т.е. это люди, которые работают в офисах, но платят налоги на территории Подмосковья», — добавил он.